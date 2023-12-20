Журналісти записали короткі інтерв'ю з полоненими іноземцями. Ті поділилися, як потрапили до збройних сил країни-агресорки і опинилися на війні в Україні.

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Приїхав навчатися, а опинився на війні

Один із полонених – 22-річний студент Тагар Сідхарту. За словами непальця, він прибув до Росії навчатися, а опинився у лавах її збройних сил.

Тагар каже, що з ним сталася неприємна річ. Його обдурив агент, який організовував для нього поїздку в Росію. Чоловік забрав у непальця усі кошти. В університеті Тагару сказали повертатися додому, якщо йому немає, чим платити.

Тоді Сідхарту вирішив підзаробити, аби безпечно повернутися на батьківщину. Задля цього хлопець якраз і підписав контракт на військову службу. Каже, сподівався отримати зарплатню і поїхати додому. Втім, цього не сталося. Замість Непалу після трьох місяців служби Тагар опинився на війні в Україні. Розповідає, що він не знав, що таке війна і, як воювати. Після 9 днів перебування на Запорізькому напрямку хлопець здався у полон українським солдатам. Він зняв гвинтівку і сказав: "Я не хочу у вас стріляти".

Сідхарту згадує, що російський командир зневажливо ставився до нього. Бажаних коштів непалець так і не отримав. За 20 днів служби виплатили усього 4 тисячі рублів.

Каже, на війні в Україні на боці Кремля воюють громадяни різних іноземних країн, зокрема, Дагестану, Узбекистану, Нігерії, Казахстану та Киргистану.

Цікаво! Сідхарту вже давав інтерв'ю українським ЗМІ. Відомо, що після його виходу 28 громадян Непалу та Куби розірвали контракти зі збройними силами країни-агресорки.

Пощастило потрапити у полон

Інший полонений непалець Пратік Пун розповідає, що теж не очікував опинитися на війні. Каже, що після 2 – 3 місяців перебування у Росії, йому запропонували підписати контракт на військову службу терміном на один рік. Переконує, що погодився лише задля того, аби оплатити навчання у коледжі і допомогти фінансово батькові.

Про те, що його відправлять воювати не здогадувався. Якби знав, то не підписував би контракт, запевняє іноземець.

Пратік Пун каже, що звертався до консульства Непалу, аби не їхати на війну. Втім, у відомстві не дали жодної конкретної відповіді.

Пун переконаний, що йому поощастило потрапити у полон. Також непалець розповів, що йому відомо про нещодавну загибель 22 – 25 співгромадян, які воюють в Україні на боці Росії.

Довідка: Аналітики видання зазначають, що глядачі під відео з інтерв'ю жартівливо порівняюють історії іноземців з "непальським "Словом пацана".