Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. По его словам, в России только 10% "Z-патриотов", всем остальным – безразлично на ход событий в стране.

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Три страны в России и чем они "занимаются"

По мнению Жирнова, Россия во время российско-украинской войны разделилась на 3 страны:

люди, воюющие на фронте в Украине;

глубинки, в которых население страдает от безработицы, не имеет комфортной жизни и готово за деньги пойти на войну;

большие города, вообще не знающие о так называемой "СВО".

"Они слышали что-то. Однако поскольку тема неприятна и запрещена, они просто не думают и ничего не говорят об этом", – сказал экс-сотрудник КГБ России.

Создается впечатление, что Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве – это люди, которые ни секунды не думают, что вообще существует российско-украинская война.

Это их не касается. Их начинает касаться только тогда, когда тебе или твоему сыну приходит повестка. Однако в основном они об этом не думают,

– объяснил бывший сотрудник СВР России.

Количество дезертирства в России будет расти

Сергей Жирнов отметил, что в России только 5 – 10% "Z-патриотов", которые мониторят российские телеграм-каналы и слушают пропагандиста Владимира Соловьева. Все остальные – погрузились в себя, занимаются бытовыми делами и не думают о войне.

По данным организации "Идите лесом", в России осенью 2023 года число запросов на помощь для дезертирства из армии выросло на 89% по сравнению с летом. За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь – август.

Россияне все чаще будут дезертировать. Впрочем, проблема не касается людей, проживающих в центральных российских городах.

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Путин стал меньше говорить о "СВО"

Жирнов заметил, что Владимир Путин очень мало говорит о "СВО". Кремлевский руководитель часто болтает о достижениях и успехах России, санкциях и Западе.

Как будто именно Запад ведет с Россией какую-то абстрактную великую всемирную войну, но не привязывает ее к географии в Украине, – подчеркнул Жирнов.

Россияне не сопротивляются войне, потому что она не коснулась каждой семьи. Даже на прошлой неделе дроны повредили 3 электрические подстанции в России, а оккупанты связывают отключение света с непогодой и отнюдь не с войной.

Важно! В России заявили, что смогли создать и уже даже опробовали аппаратный комплекс распознавания "свой-чужой" для БПЛА, и теперь готовятся к запуску его в серию. Как утверждает российская корпорация "Ростех", говорится о "малогабаритном устройстве" массой 150 граммов, которым можно комплектовать "широкую линейку" беспилотников. Оккупанты уверяют, что устройство будет потреблять минимум электроэнергии, поэтому подойдет даже для простейших дронов.

"Даже люди, работающие на российских военных заводах в три смены, радуются, что работают в три смены, радуются, что им начали платить более приличные деньги, чем в обычное время", – подытожил Сергей Жирнов.

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