Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов поделился мнениями с 24 Каналом по этой ситуации. По его словам, в России только 10% "Z-патриотов", всем остальным – безразлично на ход событий в стране.
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Три страны в России и чем они "занимаются"
По мнению Жирнова, Россия во время российско-украинской войны разделилась на 3 страны:
- люди, воюющие на фронте в Украине;
- глубинки, в которых население страдает от безработицы, не имеет комфортной жизни и готово за деньги пойти на войну;
- большие города, вообще не знающие о так называемой "СВО".
"Они слышали что-то. Однако поскольку тема неприятна и запрещена, они просто не думают и ничего не говорят об этом", – сказал экс-сотрудник КГБ России.
Создается впечатление, что Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве – это люди, которые ни секунды не думают, что вообще существует российско-украинская война.
Это их не касается. Их начинает касаться только тогда, когда тебе или твоему сыну приходит повестка. Однако в основном они об этом не думают,
– объяснил бывший сотрудник СВР России.
Количество дезертирства в России будет расти
Сергей Жирнов отметил, что в России только 5 – 10% "Z-патриотов", которые мониторят российские телеграм-каналы и слушают пропагандиста Владимира Соловьева. Все остальные – погрузились в себя, занимаются бытовыми делами и не думают о войне.
По данным организации "Идите лесом", в России осенью 2023 года число запросов на помощь для дезертирства из армии выросло на 89% по сравнению с летом. За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь – август.
Россияне все чаще будут дезертировать. Впрочем, проблема не касается людей, проживающих в центральных российских городах.
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Путин стал меньше говорить о "СВО"
Жирнов заметил, что Владимир Путин очень мало говорит о "СВО". Кремлевский руководитель часто болтает о достижениях и успехах России, санкциях и Западе.
Как будто именно Запад ведет с Россией какую-то абстрактную великую всемирную войну, но не привязывает ее к географии в Украине, – подчеркнул Жирнов.
Россияне не сопротивляются войне, потому что она не коснулась каждой семьи. Даже на прошлой неделе дроны повредили 3 электрические подстанции в России, а оккупанты связывают отключение света с непогодой и отнюдь не с войной.
"Даже люди, работающие на российских военных заводах в три смены, радуются, что работают в три смены, радуются, что им начали платить более приличные деньги, чем в обычное время", – подытожил Сергей Жирнов.
Актуальная информация о ситуации в России
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