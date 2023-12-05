Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, очевидцы заявляют, что в небе вроде бы сбили ракету, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Таганроге

Очевидцы сообщили о мощных звуках взрывов в Таганроге около 10 часов 28 минут по местному времени (9 часов 28 минут – по киевскому). Жители города подчеркнули, что что-то "бахнуло в центре города".



В Таганроге слышали мощные взрывы / Фото из российских телеграм-каналов

Пользователи местных телеграм-каналов сообщают, что взрыв в городе был настолько мощным, что "аж окна дрогнули". В то же время, что именно произошло никто не мог сообщить.



Жители Таганрога жалуются на взрывы / Фото из российских телеграм-каналов

Впоследствии в сети появились кадры того же взрыва в Таганроге. На видео можно увидеть, как в небо взвивается черный столб густого дыма.

После взрыва в Таганроге в небо поднялся столб дыма: смотрите видео

В то же время российские пропагандисты поспешили успокоить жителей Таганрога, сказав, что якобы "комплексы ПВО сбили вражескую ракету". В этой атаке они традиционно "обвинили украинских военных".

В настоящее время неизвестно, есть ли в результате взрыва в Таганроге пострадавшие. Кроме того, оккупанты не сообщали, есть ли какие-либо повреждения в городе.