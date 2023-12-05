Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, очевидці заявляють, що у небі буцімто збили ракету, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Таганрозі

Очевидці повідомили про потужні звуки вибухів у Таганрозі близько 10 години 28 хвилин за місцевим часом (9 година 28 хвилин – за київським). Жителі міста наголосили, що щось "бахнуло у центрі міста".



У Таганрозі чули потужні вибухи / Фото з російських телеграм-каналів

Користувачі місцевих телеграм-каналів повідомляють, що вибух у місті був настільки потужним, що "аж вікна здригнулися". Водночас що саме сталося ніхто не міг повідомити.



Жителі Таганрога бідкаються про вибухи / Фото з російських телеграм-каналів