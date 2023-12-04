Про це повідомляють російські ЗМІ. Місцева влада "фантазує" про ППО, інформує 24 Канал.
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Знову чути вибухи у Росії
У понеділок, о 15:10, росЗМІ повідомляють про гучні вибухи на захід від Ростова. У російських телеграм каналах підписники повідомляли про третій вибух.
Губернатор міста Васілій Голубєв заявляв про задіяні системи ППО.
За його словами, вони відпрацьовують за цілями за межами їхнього регіону – відповідно до завдань спецоперації. Голубєв закликав жителів зберігати спокій.
Вибухи у Росії: останні новини
- 16 листопада росіяни бідкалися, що, мовляв, на їхній Волгоградщині горить військовий об'єкт після того, як над ним вночі літав безпілотник. У ГУР натякнули, що росіяни позбулися одного зі складів боєприпасів та зброї. Місцева влада у Росії заявила, що на території військової частини біля селища Котлубань лише сталася пожежа і начебто жодних ушкоджень немає.
- У Смоленській області у ніч на 27 листопада пролунали вибухи. Росіяни хвилювалися, що їхню область нібито атакували дронами. Відповідно до джерел 24 Каналу у розвідці це була спецоперація ГУР МО.
- Ввечері 26 листопада безпілотники атакували Росію. Російські пропагандисти затверджували про нібито успішне збиття, але зауважили, що дрони не були схожі на ті, які вже раніше до них прилітали.