Про це повідомляють російські ЗМІ. Місцева влада "фантазує" про ППО, інформує 24 Канал.

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Знову чути вибухи у Росії

У понеділок, о 15:10, росЗМІ повідомляють про гучні вибухи на захід від Ростова. У російських телеграм каналах підписники повідомляли про третій вибух.

Губернатор міста Васілій Голубєв заявляв про задіяні системи ППО.

За його словами, вони відпрацьовують за цілями за межами їхнього регіону – відповідно до завдань спецоперації. Голубєв закликав жителів зберігати спокій.

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