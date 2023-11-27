Місцева влада своєю чергою заявила, що на території військової частини біля селища Котлубань лише виникла пожежа і жодних ушкоджень начебто немає. Втім, супутникові знімки викрили чергову брехню окупантів.

Дивіться також Чи зможе Росія бити "Шахедами" по Україні в заметіль: Ігнат розповів, чого очікувати

Наслідки роботи "бавовни"

ЗМІ поширили кадри, з яких стають очевидними втрати противника. Так, порівняння супутникових знімків за 11 та 24 листопада підтверджує, що:

по-перше, пожежа та вибухи справді сталися на території військової частини у селищі Котлубань.

по-друге, там розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) міноборони Росії.

по-третє, після "бавовни" на території об'єкту відсутня як мінімум одна з призначених для зберігання боєприпасів будівель.

Військова частина біля Котлубані до 16 листопада і після: відео "Радіо Свобода"

Що трапилося 16 листопада у Росії