Місцева влада своєю чергою заявила, що на території військової частини біля селища Котлубань лише виникла пожежа і жодних ушкоджень начебто немає. Втім, супутникові знімки викрили чергову брехню окупантів.
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Наслідки роботи "бавовни"
ЗМІ поширили кадри, з яких стають очевидними втрати противника. Так, порівняння супутникових знімків за 11 та 24 листопада підтверджує, що:
- по-перше, пожежа та вибухи справді сталися на території військової частини у селищі Котлубань.
- по-друге, там розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського (ГРАУ) міноборони Росії.
- по-третє, після "бавовни" на території об'єкту відсутня як мінімум одна з призначених для зберігання боєприпасів будівель.
Військова частина біля Котлубані до 16 листопада і після: відео "Радіо Свобода"
Що трапилося 16 листопада у Росії
- Вночі близько 01:00 у Котлубані, розташованій за 50 кілометрів від Волгограда, пролунали потужні вибухи. Місцеві розповідали, що спочатку почули звук, характерний для безпілотника, а потім вже вибух. Вони припускали, що то палає склад зі снарядами на території військової частини.
- Відомо, що пожежу гасили протягом 4 годин.
- Російські пабліки вказували, що тоді з території військової частини евакуювали понад 600 осіб, зокрема, трьох дітей.
- Ймовірно, горів арсенал ГРАУ військової частини під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів.
- У ГУР офіційно не підтвердили причетність українського безпілотника до вибухів у Волгорадській області. Втім, запевнили, що ворог позбувся одного арсеналу .
- Офіційно місцева влада підтвердила факт пожежі, однак заявила, що жодних пошкоджень немає.
- Родичі росіян, які служили у військовій частині, де виникла пожежа, повідомляли, що ті не виходять на зв'язок.