Местные власти в свою очередь заявили, что на территории воинской части возле поселка Котлубань только возник пожар и никаких повреждений якобы нет. Впрочем, спутниковые снимки разоблачили очередную ложь оккупантов.
Смотрите также Сможет ли Россия бить "Шахедами" по Украине в метель: Игнат рассказал, чего ожидать
Последствия работы "хлопка"
СМИ распространили кадры, из которых становятся очевидными потери противника. Так, сравнение спутниковых снимков за 11 и 24 ноября подтверждает, что:
- во-первых, пожар и взрывы действительно произошли на территории воинской части в поселке Котлубань.
- во-вторых, там расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.
- в-третьих, после "хлопка" на территории объекта отсутствует как минимум одно из предназначенных для хранения боеприпасов зданий.
Воинская часть возле Котлубани до 16 ноября и после: видео "Радио Свобода"
Что случилось 16 ноября в России
- Ночью около 01:00 в Котлубани, расположенной в 50 километрах от Волгограда, прогремели мощные взрывы. Местные рассказывали, что сначала услышали звук, характерный для беспилотника, а затем взрыв. Они предполагали, что это пылает склад со снарядами на территории воинской части.
- Известно, что пожар тушили в течение 4 часов.
- Российские паблики указывали, что тогда с территории воинской части эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей.
- Вероятно, горел арсенал ГРАУ воинской части под номером 57229-51, где находится склад артиллерийских боеприпасов.
- В ГУР официально не подтвердили причастность украинского беспилотника к взрывам в Волгоградской области. Впрочем, заверили, что враг лишился одного арсенала.
- Официально местные власти подтвердили факт пожара, однако заявили, что никаких повреждений нет.
- Родственники россиян, которые служили в воинской части, где возник пожар, сообщали, что те не выходят на связь.