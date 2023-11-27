Местные власти в свою очередь заявили, что на территории воинской части возле поселка Котлубань только возник пожар и никаких повреждений якобы нет. Впрочем, спутниковые снимки разоблачили очередную ложь оккупантов.

Смотрите также Сможет ли Россия бить "Шахедами" по Украине в метель: Игнат рассказал, чего ожидать

Последствия работы "хлопка"

СМИ распространили кадры, из которых становятся очевидными потери противника. Так, сравнение спутниковых снимков за 11 и 24 ноября подтверждает, что:

во-первых, пожар и взрывы действительно произошли на территории воинской части в поселке Котлубань.

во-вторых, там расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России.

в-третьих, после "хлопка" на территории объекта отсутствует как минимум одно из предназначенных для хранения боеприпасов зданий.

Воинская часть возле Котлубани до 16 ноября и после: видео "Радио Свобода"

Что случилось 16 ноября в России