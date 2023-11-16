У ГУР підтвердили, що 16 листопада ворог справді позбавився одного арсеналу. Російська влада ж офіційно підтвердила лише пожежу, не вказавши на її причину.

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Деталі нічного палахкотіння

В ніч на 16 листопада, близько 01:00 зайнялась пожежа на об’єкті міністерства оборони Росії поблизу населеного пункту Котлубань, що розташований за 40 кілометрів від Волгограда. Загасити вогонь вдалося лише близько 5 ранку.

Російські пабліки пишуть, що з території військової частини евакуювали понад 600 осіб, у тому числі троє дітей. Жителі селища стверджують, що чули характерний звук безпілотника, після чого пролунав вибух.

Нічні вибухи поблизу Котлубані: дивіться відео

Ймовірно, вибухав арсенал ГРАУ військової частини під номером 57229-51, де розташовується склад артилерійських боєприпасів. У ГУР офіційно не підтвердили, що загоряння стало наслідком українських безпілотників. Саме селище розміщене в більш ніж 500 кілометрах від можливого місця запуску БпЛА з української території.

Не можемо ані підтвердити, ані спростувати (причетність України – 24 Канал), але ще одного арсеналу ворог сьогодні позбавився,

– наголосив представник ГУР Юсов.

Офіційно місцева влада підтвердила факт пожежі, однак заявила, що жодних пошкоджень немає. Там додали, нібито ще з'ясовують причину раптового загоряння. Родичі росіян, що служили у тій частині, повідомляють, що не можуть додзвонитися до військових. У селищі фіксують перебої зі зв'язком.

Пожежа на російському військовому об'єкті: дивіться відео

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