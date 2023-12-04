Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он вспомнил атаки на военные аэродромы в России, которые не были защищены.
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"Путин ничего не может сделать для защиты"
Сергей Жирнов отметил, что Россия защищена только на территориях, где Кремль видит потенциальные угрозы:
- запад России, который ближе к странам НАТО;
- юг России в районе Кавказа, потому что дальше там есть Турция – государство-член Альянса;
- Дальний Восток, где рядом расположены Китай, Япония.
В декабре 2022 года российские военные аэродромы оказались под атакой Украины. Речь как об "Энгельсе", так и "Дягилево", где располагались истребители России. Также в 2023 году неизвестные беспилотники прилетели в Кремль.
Москва оказалась слабо защищена. Россия в целом слабо защищена. Против этого Путин не может ничего поделать, потому что у него все вооружение идет на фронт против Украины. Если думать, что они могут компенсировать что-то за этим фронтом, то это очень преувеличено,
– объяснил экс-агент КГБ.
Жирнов об отсутствии внутренней защиты в России: смотрите видео
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