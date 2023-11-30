В течение дня на министерском заседании ОБСЕ в Македонии уже во второй раз произошел дипломатический скандал с участием Сергея Лаврова. Глава МИД России 30 ноября сначала истерил из-за демарша украинской делегации. А после этого прихвостень Владимира Путина стал публично угрожать Молдове.

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Что наговорил Лавров

Министр иностранных дел страны-агрессорки традиционно попытался обвинить западные государства во всех проблемах России. При этом он пригрозил Молдове.

По сути, Молдове заготовлена судьба следующей жертвы в развязаной Западом гибридной войне против России,

– сказал Лавров.

Он также обвинил Запад в "торпедировании" плана Москвы по урегулированию приднестровского конфликта. Кроме того, Лавров заявил, что западные страны якобы убивают формат "5+2".

Как отреагировала Молдова

МИД Молдовы назвал заявление Лаврова частью враждебных действий, которые Россия пытается в течение последних 30 лет совершить против этой страны. Официальный Кишинев отметил, что западные партнеры помогали Молдове успешно преодолевать эти угрозы.

Также дипломатическое ведомство обратилось к Лаврову. Там подчеркнули, что Молдова необратимо идет по европейскому пути и настаивает на немедленном и безоговорочном выводе российских войск со своей территории.

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