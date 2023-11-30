Протягом дня на міністерському засіданні ОБСЄ в Македонії вже вдруге стався дипломатичний скандал за участю Сергія Лаврова. Голова МЗС Росії 30 листопада спочатку істерив через демарш української делегації. А після цього посіпака Владіміра Путіна став публічно погрожувати Молдові.

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Що наговорив Лавров

Міністр закордонних справ країни-агресорки традиційно спробував звинуватити західні держави в усіх проблемах Росії. При цьому він пригрозив Молдові.

По суті, Молдові заготована доля наступної жертви у розв'язаній Заходом гібридній війні проти Росії,

– сказав Лавров.

Він також звинуватив Захід у "торпедуванні" плану Москви щодо врегулювання придністровського конфлікту. Крім цього Лавров заявив, що західні країни нібито вбивають формат "5+2".

Як відреагувала Молдова

МЗС Молдови назвало заяву Лаврова частиною ворожих дій, які Росія намагається протягом останніх 30 років здійснити проти цієї країни. Офіційний Кишинів зауважив, що західні партнери допомагали Молдові успішно долати ці загрози.

Також дипломатичне відомство звернулося до Лаврова. Там наголосили, що Молдова незворотно йде європейським шляхом та наполягає на негайному й беззастережному виведенні російських військ зі своєї території.

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