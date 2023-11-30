Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель перед зверненням до окупантів розповів про своє російське коріння. Його бабуся була з Росії.

Читайте також Є два варіанти: Кулеба сказав, яким шляхом можна врятувати ОБСЄ

Росію рознесли в ОБСЄ

Беттель зізнався, що у нього були хороші стосунки з президентом країни-агресорки. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він телефонував Владіміру Путіну та Володимиру Зеленському. За словами голови МЗС Люксембургу, інші лідери критикували його за намагання говорити з диктатором, бо це мало вигляд порушення єдності.

Після Бучі я відчув, що бажання знайти рішення немає. Мені сумно. Своєю поведінкою ви зруйнували все, що ми збудували: культурні, політичні, економічні відносини,

– сказав Беттель.

Міністр також пригадав, як під час розмови з президентом Росії він сказав, що тепер Сирія, КНДР та Еритрея є найкращими друзями Путіна. А той почав розповідати Беттелю про "російську мову, нацистів, біолабораторії". Голова МЗС Люксембургу наголосив, що інші країни бачать, що російські наративи є неправильними.

Ви зробили велику помилку. Я не буду тут, щоб почути відповідь Лаврова. Але спиніться. Спиніть те, що не має пояснення, що не має причини. Повірте, сила не в тому, щоб показати, що ви сильніші, а в тому, щоб припинити страждання мільйонів людей,

– заявив міністр.

Беттель також зазначив, що розпочати війну – просто. А ось закінчити її – це риса лідерів.

Останні новини про Росію та ОБСЄ