Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель перед обращением к оккупантам рассказал о своих российских корнях. Его бабушка была из России.

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Беттель признался, что у него были хорошие отношения с президентом страны-агрессора. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он звонил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По словам главы МИД Люксембурга, другие лидеры критиковали его за попытки говорить с диктатором, потому что это выглядело нарушением единства.

После Бучи я почувствовал, что желания найти решение нет. Мне грустно. Своим поведением вы разрушили все, что мы построили: культурные, политические, экономические отношения,

– сказал Беттель.

Министр также вспомнил, как во время разговора с президентом России он сказал, что теперь Сирия, КНДР и Эритрея являются лучшими друзьями Путина. А тот начал рассказывать Беттелю о "русском языке, нацистах, биолабораториях". Глава МИД Люксембурга подчеркнул, что другие страны видят, что российские нарративы неправильны.

Вы совершили большую ошибку. Я не буду здесь, чтобы услышать ответ Лаврова. Но остановитесь. Остановите то, чему нет объяснения, что не имеет причины. Поверьте, сила не в том, чтобы показать, что вы сильнее, а в том, чтобы прекратить страдания миллионов людей,

– заявил министр.

Беттель также отметил, что начать войну просто. А вот закончить ее – это черта лидеров.

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