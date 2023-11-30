В четверг, 30 ноября, глава МИД России Сергей Лавров попытался выступить в ОБСЕ. Однако представители Украины и других стран, например министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, не стали его слушать. Эти дипломаты просто вышли из зала.

К теме Через Лаврова: Украина и другие страны не будут участвовать в министерском заседании ОБСЕ

Лавров снова опозорился

Когда глава МИД России увидел, что украинская делегация покидает зал в полном составе, а некоторые другие делегации присоединяются к демаршу, он попытался истерически огрызаться.

Вы не могли бы оставить меня в одиночестве, пожалуйста? Спасибо,

– сказал Лавров на английском.

Впоследствии он перешел на русский и продолжил выступление. Но на этом конфуз не завершился.

Демарш во время выступления Лаврова: смотрите видео



Министр иностранных дел государства-террориста попытался оправдать российскую агрессию и переложить всю ответственность на страны Запада. Он обвинил НАТО и Евросоюз в якобы разрушении военно-политического измерения ОБСЕ. Еще Лавров заявил, что ОБСЕ якобы находится на грани пропасти. Кроме этого, он пожаловался на тысячи антироссийских санкций и сказал, что США и Европа вроде бы поставили крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом.

Его поставил на место Ларс Лекке Расмуссен. Глава МИД Дании назвал заявления российского министра обманчивыми и подчеркнул, что другие страны не согласятся на попытку России разделить Европу на сферы влияния. Он также отметил, что Россия своими действиями нарушила основанный на международных правилах порядок. Кроме этого, Расмуссен намекнул на свое разочарование Россией и заявил, что попытки страны-агрессорки обвинить других в собственном выборе прозрачны.

Другие конфузные истории с Лавровым