От России на заседание ОБСЕ в Скопье прилетел глава МИД Сергей Лавров. Российские СМИ рассказали о том, как представитель Кремля "скитался", пока прибыл к месту назначения.

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"Эмбарго" на Захарову

С самого начала планировалось, что Лавров должен лететь в Македонию через территорию Болгарии. Однако неожиданно самолет российского министра был вынужден сменить маршрут. Выяснилось, что вместе с Лавровым на борту будет находиться пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Именно из-за нее болгарские власти запретили представителям страны-агрессорки передвигаться своим воздушным пространством. София заявила, что разрешение на пролет российской делегации не действует для Захаровой, фигурирующей в санкционном списке.

Сами болгары ранее отмечали, что разрешение на пролет предоставили только Лаврову, на других членов делегации оно не распространяется.

Известно, что Лавров решил прихватить с собой Захарову, а потому его самолет добирался до Скопье через Турцию и Грецию.

В МИД Украины сообщили, что из-за присутствия на заседании ОБСЕ Лаврова наша страна не примет в нем участия. Представитель МИД Олег Николенко отметил, что Россия последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. Он напомнил, что она самовольно блокировала кандидатуру Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году.

Также страна-агрессорка незаконно задержала трех украинцев – представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Николенко объяснил, что украинская делегация не может сидеть за столом с российским министром.

Чиновник считает, что нужно "совместными усилиями" спасать ОБСЕ от России, а не посылать сигнал о возможности возвращения сотрудничества, существовавшего до начала полномасштабной войны.

Известно, что к бойкоту присоединились также министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Польши.

Напомним, ранее главу МИД России Сергея Лаврова исключили из министерской встречи ОБСЕ в Польше в декабре 2022 года.

Обратите внимание! Высокий представитель Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что поедет в Скопье, однако говорить с Лавровым не будет. Дипломат отметил, что вынужден поехать на встречу, несмотря на присутствие там российского министра. "Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядам России", – подчеркнул Боррель.