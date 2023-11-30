Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, отметив, что такую версию ему рассказал знакомый, являвшийся одним из влиятельных политиков России. Мол, эти разговоры велись в Кремле.

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"Возникла такая ситуация, что Путин в 2012 году вдруг исчез. Отменил все мероприятия важные, отменил поездку на G8. Отправил туда Медведева", – рассказал публицист.

Что случилось с Путиным в 2012 году: смотрите видео

Все, мол, потому, что президент России должен был формировать правительство. Хотя, согласно российским законам, это должен делать премьер. Один из адъютантов Путина, по словам собеседника писателя, говорил о том, что президенту России якобы диагностировали онкологию. А некоторые врачи утверждали, что он не проживет больше года.

И вдруг Путин появляется обратно. Здоровый, красивый. Везде ездит, ничего не отменяет и правительство само уже не формирует, и во всем участвует охотно,

– подчеркнул Мурзагулов.

Тогда начались интересные совпадения. Так начали "разгонять" тех людей, которые общались с президентом России. Кого назначили губернатором, а кого отправили в силовые структуры.

К тому же в тот же примерно период Владимир Путин развелся с женой Людмилой. Тогда возникла легенда о "феерическом романе" с гимнасткой Алиной Кабаевой. Однако официально глава Кремля её не представил.

Подменить заболевшего Путина двойником по их логике – это на самом деле, наверное, не чуть ли безумнее, чем нападать на соседнюю страну под каким-то предлогом "поиска" мифических "нацистов". Они сами приучают к тому, что люди верят в это все, ведь они совершают это безумие каждый день,

– подчеркнул общественный деятель.

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