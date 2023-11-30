Про це 24 Каналу розповів письменник, публіцист, громадський діяч, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що таку версію йому розповів знайомий, який був одним із впливових політиків Росії. Мовляв, ці розмови велися у Кремлі.

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"Виникла така ситуація, що Путін у 2012 році раптом зник. Скасував усі заходи важливі, скасував поїздку на G8. Відправив туди Мєдвєдєва", – розповів публіцист.

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Усе, мовляв, через те, що президент Росії мав формувати уряд. Хоча, згідно з російськими законами, це має робити прем'єр. Один з ад'ютантів Путіна, за словами співрозмовника письменника, говорив про те, що президенту Росії буцімто діагностували онкологію. А дехто із лікарів стверджував, що він не проживе понад рік.

І раптом Путін з'являється назад. Здоровий, красивий. Усюди їздить, нічого не скасовує й уряд сам уже не формує, і в усьому бере участь охоче,

– наголосив Мурзагулов.

Тоді почалися цікаві збіги. Так почали "розганяти" тих людей, які спілкувалися із президентом Росії. Когось призначили губернатором, а когось відправили у силові структури.

До того ж у той же приблизно період Владімір Путін розлучився із дружиною Людмилою. Тоді виникла легенда про "феєричний роман" із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Однак офіційно очільник Кремля її не представив.

Підмінити Путіна, який захворів, двійником, за їхньою логікою – це насправді, напевно, чи не божевільніше, ніж нападати на сусідню країну під якимось приводом "пошуку" міфічних "нацистів". Вони самі привчають до того, що люди вірять у це все, адже вони коять це божевілля щодня,

– наголосив громадський діяч.

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