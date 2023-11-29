Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. По его мнению, неучастие в саммите ОБСЕ для Украины будет более красноречивым, чем любые другие действия.

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Почему бойкот Лаврова был хорошим решением

ОБСЕ как организация оказывает очень малое влияние на войну в Украине. На первом гибридном этапе российско-украинской войны Организация безопасности и сотрудничества была более активной, но одновременно прибегала и к контроверсионным заявленим.

Следует помнить, что ОБСЕ решила пригласить Лаврова на саммит в тот момент, когда два украинских члена организации находятся в российском плену более 500 дней. Соответственно, в такой ситуации демарш был единственным хорошим ответом, и Украина может только поблагодарить Литву, Латвию и Эстонию за поддержку этой инициативы.

Украина ничего не потеряла (от отсутствия Кулебы на саммите ОБСЕ – 24 Канал), но подтвердила серьезность и постоянство своей позиции,

– убежден политолог.

Также важно понимать, что присутствие Жозепа Борреля и Энтони Блинкена на этом саммите не является "предательством". Их в этом визите интересует не столько саммит ОБСЕ, сколько возможность очной встречи между собой и ближайшими партнерами.

ОБСЕ очень напоминает ООН – в том смысле, что она отжила свое и не отражает интересы мирового порядка, в котором мы все существуем. Для того чтобы быть легитимной, решения ОБСЕ должны признавать все ее страны-члены, но реальное влияние организации на это крайне ограничено.

Максим Несвитайлов о бойкоте саммита ОБСЕ министром иностранных дел: смотрите видео

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