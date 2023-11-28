В следующем году в июне в ЕС должны пройти выборы. Поэтому в преддверии выборов Россия уже начинает атаковать Евросоюз, и угроза от их действий высока. Возможно, в этом "кибернаступлении на Европу" примет участие и Китай.

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Как российские хакеры атаковали ЕС

По меньшей мере, семь европейских правительств стали объектами кампаний спирфишинга (spear phishing), включающих использование специально разработанных приманок для нацеливания на конкретные, высокопоставленные цели с целью загрузки вредоносного программного обеспечения или предоставления доступа к цифровым системам.

– говорится в материале Politico.

CERT-EU указывает, что хакеры прибегают к обману, что пользователи открыли их приманку.

"Используют различные документы-приманки для привлечения жертв, включая протоколы заседаний подкомитета Европейского парламента и доклад специального комитета Организации Объединенных Наций", – характеризуют в ЕС деятельность хакеров.

Что известно о хакерах Fancy Bear или APT28

Группировка существует уже 15 лет, и это не первая их атака. Российские хакеры регулярно "донимают европейские страны кибератаками, кибершпионажем и дезинформационными кампаниями", чтобы подорвать внутреннюю политику ЕС и дипломатическую позицию блока.

Конкретно Fancy Bear "специализируются на проникновении в правительственные и критически важные промышленные организации по всему Западу". Полученную информацию используют для подрыва политики.

Считается, что эта группа связана с российской разведкой, и именно она стояла за хакерскими атаками на Национальный комитет Демократической партии в 2016 году. После взлома Бундестага в 2015 году на Fancy Bear наложили санкции ЕС, правда, пять лет спустя.

Обратите внимание! В 2016 году Fancy Bear встроили свое вредное ПО в легальное приложение, разработанное нашими артиллеристами.