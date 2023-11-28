Наступного року в червні у ЄС мають пройти вибори. Тож у переддень виборів Росія вже починає атакувати Євросоюз і загроза від їхніх дій висока. Можливо, в цьому "кібернаступі на Європу" візьме участь і Китай.

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Як російські хакери атакували ЄС

Щонайменше сім європейських урядів стали об'єктами кампаній спірфішингу (spear phishing), які включають використання спеціально розроблених приманок для націлювання на конкретні, високопоставлені цілі з метою завантаження шкідливого програмного забезпечення або надання доступу до цифрових систем,

– ідеться в матеріалі Politico.

CERT-EU указує, що хакери вдаються до обману, що користувачі відкрили їхню приманку.

"Використовують різноманітні документи-приманки для заманювання жертв, включаючи протоколи засідань підкомітету Європейського парламенту та доповідь спеціального комітету Організації Об'єднаних Націй", – характеризують у ЄС діяльність хакерів.

Що відомо про хакерів Fancy Bear або APT28

Угруповання існує вже 15 років, і це не перша їхня атака. Російські хакери регулярно "дошкуляють європейським країнам кібератаками, кібершпигунством і дезінформаційними кампаніями", щоб підірвати внутрішню політику ЄС і дипломатичну позицію блоку.

Конкретно Fancy Bear "спеціалізуються на проникненні в урядові та критично важливі промислові організації по всьому Заходу". Отриману інформацію використовують для підриву політики.

Вважається, що ця група пов'язана з російською розвідкою і саме вона стояла за хакерськими атаками на Національний комітет Демократичної партії у 2016 році. Після зламу Бундестагу у 2015 році на Fancy Bear наклали санкції ЄС, щоправда, п'ять років потому.

Зверніть увагу! 2016 року Fancy Bear вбудували своє шкідливе ПЗ у легальний застосунок, який розробили наші артилеристи.