Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm називає цю систему "царством сумнозвісного Ігоря Конашенкова" – людини, яка щоденно повідомляє росіянам вигадані зведення з фронту. Саме йому належить уже традиційний вислів "потєрь нєт", який ми з разу в раз чуємо від російської влади.

Дивіться також Російські хакери кілька місяців мали доступ до української енергосистеми, перш ніж атакувати її

"Катюша"

Як пише джерело, IT-система, а якому проникли хакери, називається "Катюша". Вона являє собою, серед іншого, інформаційно-аналітичну систему онлайн моніторингу ЗМІ. Розробила її приватна компанія M13, яка також постачає своє ПЗ в адміністрацію президента Росії, уряд, федеральні міністерства й відомства, регіональні державні органи виконавчої влади, комерційні компанії та громадські організації. Вона має в своєму розпорядження три системи: "АРСЕНАЛ", "АРЕНА" та "КАТЮША". Остання постійно аналізує інформаційне поле на Росії, збираючи все, що прямо чи опосередковано повʼязано із новинами про діяльність армії терористів.

Серед добутої інформації можна знайти приклад щоденного звіту з оглядом ЗМІ.

Звіту про те, як висвітлюється армія Росії в іноземних медіа.

А також щоденні стенографії пропагандистських репортажів, які транслюють на телебаченні з розшифровкою діалогів, слів дикторів та іншого.

Знайдено також звіти полковника Кочеткова, які він подає щотижня, звітуючи про кількість випущених матеріалів та темпи виконання планів.

Загалом системою генеруються сотні сторінок інформації. Хто її вичитує та перевіряє, неясно.

В цьому ролику показано систему "Катюша": відео

Ось, чим корисна "Катюша", за даними розробника:

Цілодобовий моніторинг ЗМІ. База складає 40 тисяч джерел: російські федеральні та регіональні медіа, іноземні російськомовні та "ключові" іноземні медіа.

Можливість класифікації інформації за часом, темами, рубриками, іменованими об’єктами і типами ЗМІ.

Оцінку якості інформації за тональністю та охопленням аудиторії.

Можливість моніторингу ключових російських друкованих медіа.

Моніторинг як традиційних ЗМІ, так і нових медіа (соцмережі).

Виведення головних інформаційних подій дня, тижня або обраного періоду.

Виявлення скоординованих інформаційних атак.

Але хакери виявили, що перелік можливостей у програми дещо ширший. У ній навіть є розділення на "Позитивні" та "Негативні" телеграм-канали – тобто ті, які пишуть про Росію добре, і ті, які висловлюються негативно. Цікаво, що телеграм-канал Ігоря Стрєлкова належить до другої категорії.

Так само вкладка "Вооруженные силы РФ" має більше опцій для аналізу, а повідомлення одразу маркуються за тональністю – позитивні (зелений колір), негативні (червоний колір), нейтральні (жовтий колір). Тут можна побачити значущі публікації та події (тобто ті новини, які мають найбільший індекс цитованості) та здійснити пошук по персонах та організаціях (система підтягує повʼязані новини).

Особлива увага приділяється соцмережам. Система в реальному часі видає пости, що публікуються у "ВКонтактє", "Телеграм", "ЖЖ", "Однокласніки" та інші. Facebook та Instagram теж присутні, але в дуже незначній кількості. Підтягуються й відео з YouTube, серед яких знайшли й українські канали.

Також система підтягує статистику публікацій та згадувань персон та організацій за обраний період.

Але щось із цим не так

Втім, аналізуючи цю систему ми прийшли до висновку, що "Катюша" – це така собі "потьомкінська дєрєвня". Очевидно, що ДІМК МО РФ використовує її для звітності. Втім, система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про ЗС РФ та військово-політичне керівництво РФ або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання – "всьо харашо, прєкрасная маркіза", жодного негативу про лучезарного Путіна чи армію, жодних невдач. Такий собі цифровий Конашенков – "патєрь нєт",

– пише InformNapalm.

Система аналізує переважно російський інформаційний простір. Західні і українські медіа присутні в базі, але їх потрібно шукати вручну. На загальну картину вони не впливають. А будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Відповідно, цінність такої системи лише у віддзеркаленні російської інформаційної дійсності: чудово простежуються розгалужена мережа підконтрольних медіа, скоординовані інформаційні хвилі, тотальна цензура (при чому більше самоцензура), паралельна реальність, яку створює пропаганда.

"Так, негативні новини в системі теж були. Але на одну негативну новину розгалужена російська система пропаганди накидує десятки позитивних новин, досить ефективно переключає увагу, зміщує акценти. Після успішного ураження штабу ЧФ РФ, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси", – додають розслідувачі.

Розгадка таємничого "відступу" росіян 13 листопада

У файлах також знайшлися дані про події 13 листопада, коли російські ЗМІ поширили, а потім анулювали повідомлення про начебто відступ групи військ "Днєпр". Експерти тоді розійшлись у думках, щодо того, що це було. Україна ж заявила, що це російська інформаційна спецоперація і ніякої підготовки росіян до відступу не спостерігається.

"Ми схильні поділяти цю думку, тільки з одним уточненням. Спецоперація була не проти української сторони як такої, а навпаки – це була спроба МО РФ "підловити" нелояльні негативні телеграм-канали. Наприклад, неважко знайти нелояльний, негативний контент в каналі пропагандистів і злочинців "Два майора", – коментують в InformNapalm.