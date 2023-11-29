Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. На його думку, неучасть в саміті ОБСЄ для України є більш промовистою, аніж будь-які інші дії.

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Чому бойкот Лаврова був гарним рішенням

ОБСЄ як організація має дуже малий вплив на війну в Україні. На першому гібридному етапі російсько-української війни Організація безпеки та співробітництва була більш активною, але водночас вдавалася і до контроверсійних заяв.

Варто пам'ятати, що ОБСЄ вирішила запросити Лаврова на саміт в той момент, коли двоє українських членів організації перебувають у російському полоні понад 500 днів. Відповідно, в такій ситуації демарш був єдиною гарною відповіддю, й Україна може лише подякувати Литві, Латвії та Естонії за підтримку цієї ініціативи.

Україна нічого не втратила (від відсутності Кулеби на саміті ОБСЄ – 24 Канал), але підтвердила серйозність і сталість своєї позиції,

– переконаний політолог.

Також важливо розуміти, що присутність Жозепа Борреля та Ентоні Блінкена на цьому саміті не є "зрадою". Їх у цьому візиті цікавить не так саміт ОБСЄ, як можливість очної зустрічі між собою та найближчими партнерами.

ОБСЄ дуже нагадує ООН – в тому сенсі, що вона віджила своє й не відображає інтереси того світового порядку, в якому ми всі існуємо. Задля того, щоб бути легітимною, рішення ОБСЄ мають визнавати усі її країни-члени, але її реальний вплив на це є вкрай обмеженим.

Максим Несвітайлов про бойкот саміт ОБСЄ міністром закордонних справ: дивіться відео

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