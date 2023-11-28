Причину пояснив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, українська делегація не братиме участі в засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ через росіян, зокрема через візит Лаврова. Також відмовилися бачитися з Лавровим Жозеп Боррель і низка міністрів балтійських країн.

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У чому справа

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус із ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях уже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", – пояснив Ніколенко.

До того ж на засідання приїде очільник російського МЗС Лавров. Звісно ж, наша делегація не може бути з ним за одним столом.

За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ,

– попереджає Ніколенко.

Речник МЗС України акцентує на тому, що "спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року". Росія розв'язала наймасштабнішу збройну агресію в Європі від часів Другої світової війни та грубо порушила всі принципи Гельсінського заключного акту, нагадує він.

Довідка. Саме Гельсінськими угодами 1975 року, які підписала в тому числі Росія, країни обіцяли берегти мир у Європі, не порушувати кордони і не застосовувати силу.

Але відмова від цього міністерського засідання не означає, що Україна відмовляється від співпраці взагалі. Наша держава "залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", – підсумував Олег Ніколенко.

Не тільки Кулеба: хто ще відмовився бачитися з Лавровим

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також не братимуть участь у засіданні. Вони видали спільну заяву, в якій попередили: присутність Лаврова на зустрічі може легітимізувати Росію як повноправного члена спільноти вільних націй, у той час як Росія є державою-агресором.

У Брюсселі міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловився однозначно: "Місце Лаврова за спеціальним трибуналом, а не за столом ОБСЄ".

Раніше він написав у соцмережі Х, що Росія хоче знищити ОБСЄ, але їй не дадуть цього зробити.

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель поїде на засідання ОБСЄ до Скоп'є, але із Лавровим зустрічатися не збирається, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Голова європейської дипломатії заявив, що треба представляти інтереси європейських громадян, поки Росія там представляє свої.

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