Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році після того, як Росія та Білорусь наклали вето на головування Естонії.

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Що відомо про рішення щодо головування в ОБСЄ

Про рішення щодо главування Мальти в ОБСЄ повідомив голова організації Буяр Османі, який є міністром закордонних справ Північної Македонії. Відповідну інформацію він опублікував у соцмережі Х (раніше твітер).

Екстрені новини з Відня! Важливі рішення, що відкривають шлях до консенсусу щодо головування в ОБСЄ у 2024 році, яке має бути підтверджено на Раді міністрів закордонних справ у Скоп'є,

– зазначив Османі.

Македонський політик також подякував Мальті за її готовність взяти на себе "цю життєво важливу роль", а також всім колегам "за гнучкість та підтримку".

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