Про це розповіла заступниця голови фракції "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

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Про що йдеться у підсумковій декларації

За словами Євгенії Кравчук у документі зазначено, що тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці. А також характеризуються і ПВК "Вагнера", і сама Росія.

Так, зазначається, що дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні. Відтак держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти цієї ПВК та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема, шляхом оголошення їх терористичною організацією.

При цьому наголошується, що російський диктатор особисто визнав, що діяльність ПВК "Вагнера" була "повністю фінансована" державою.

Також підсумкова декларація закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають:

терористичний характер ПВК "Вагнера" та її дій,

відповідальність Росії як держави-спонсора цієї терористичної організації,

неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

Це, як підкреслила Євгенія Кравчук, найголовніше.

Вперше закріплено в офіційному документі міжнародної організації

Також заступниця голови фракції "Слуги Народу" наголосила на тому, що таке формулювання вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації.

До речі, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ. Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі,

– повідомила Євгенія Кравчук.

Як підсумувала Євгенія Кравчук, "тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням".