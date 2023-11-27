Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц утвердить Мальту в должности главы организации в 2024 году после того, как Россия и Беларусь наложили вето на председательство Эстонии.
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Что известно о решении по председательству в ОБСЕ
О решении по поводу главы Мальты в ОБСЕ сообщил председатель организации Буяр Османи, являющийся министром иностранных дел Северной Македонии. Соответствующую информацию он опубликовал в соцсети Х (ранее твиттер).
Экстренные новости из Вены! Важные решения, открывающие путь к консенсусу по председательству в ОБСЕ в 2024 году, которое должно быть подтверждено на Совете министров иностранных дел в Скопье,
– отметил Османи.
Македонский политик также поблагодарил Мальте за ее готовность взять на себя "эту жизненно важную роль", а также всех коллег "за гибкость и поддержку".
Россия и ОБСЕ: последние новости
- На прошлой неделе Россия ветировала назначение руководства ОБСЕ на 2024 год. Также Кремль заблокировал назначение должностных лиц в ходе заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Россия стремится к тому, чтобы Лаврова приняли в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, чтобы принять окончательное решение.
- Перед этим глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о правильность запросить Россию на заседание совета министров ОБСЕ, отметив, что без страны-оккупанта провести полноценные переговоры не удастся.