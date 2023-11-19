В конце ноября – начале декабря в столице Северной Македонии состоится заседание совета министров ОБСЕ. Туда пригласили и Россию. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг объяснил, почему считает это решение "правильным".

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Готов говорить с Лавровым

На заседании министров иностранных дел присутствуют представители 57 стран. Шалленберг уверен, что Москва примет положительное решение и отправит в Скопье представлять свои интересы Сергея Лаврова. Австрийский дипломат заявил, что готов общаться с представителем страны-агрессорки. Более того, он добавил, что невозможно заниматься внешней политикой, "разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном". Тем самым он продолжил гнуть старую линию о том, что Европе, мол, не следует полностью разрывать отношения с Россией.

Ранее Шалленберг призвал Запад сохранять чувство меры в отношениях с Москвой, ведь после войны страна-агрессорка, по его словам, все равно останется частью архитектуры европейской безопасности.

Также дипломат подверг критике запрет выдачи виз россиянам и исключение главы МИД России Сергея Лаврова по министерской встрече ОБСЕ в Польше в декабре 2022 года.

Другие неоднозначные высказывания Шалленберга

В октябре 2023 года Шалленберг выразил надежду, что мирные переговоры между Украиной и Россией состоятся "в скором времени".

Он заявлял, что Россия "ценна" для Европы, а потому полный разрыв связей с ней во всех областях иллюзорный. По его мнению, "Россия не исчезнет из земного шара и по-прежнему будет самым крупным соседом", а "Достоевский и Чайковский останутся частью европейской культуры".

Обратите внимание! Австрия – одна из немногих стран Европы, не оказывающая Украине военную помощь. Хотя она разрешает транзит оружия своей территорией.