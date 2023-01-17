По мнению австрийского министра, Западу важно придерживаться чувства меры в отношениях с Россией, поскольку она останется частью европейской истории и культуры.

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В Австрии призвали придерживаться чувства меры в отношениях с Россией

В частности, глава МИД Австрии раскритиковал идею о запрете выдачи виз гражданам России.

Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян,

– сказал он.

Шалленберг подчеркнул, что нет никаких сомнений в полной поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

"Жестокая агрессивная война, которую развязала Россия, является безумием. Но в то же время мы должны думать о дне после, недели после и месяце после", – сказал Шалленберг.

Он пояснил, что архитектура европейской безопасности так или иначе должна будет содержать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и как ядерное государство.

Глава австрийского МИД выразил несогласие с исключением главы МИД России Сергея Лаврова из министерской встречи ОБСЕ в Польше.

"ОБСЕ – это одна из немногих оставшихся площадок, где российские дипломаты вынуждены сидеть и слушать наши аргументы, нашу острую критику агрессивной войны России", – считает Шалленберг, который также назвал "соблюдение чувства меры" одной из крупнейших задач на 2023 год.

В Киеве резко ответили австрийскому министру

На заявление Александера Шалленберга отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что Киев ценит сотрудничество с Австрией. В частности, Украина благодарна за поддержку в ООН и ЕС "и для развития диалога в связи с этим ожидаем визит австрийского министра в Украину".

В частности, приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами,

– заявил Николенко.

Он подчеркнул, что призывы продолжать диалог с Россией и уважать ее историю и культуру – усиливают чувство безнаказанности Кремля. Николенко заявил, что Россия воспринимает такие жесты исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев.

Россия атаковала дом в Днепре: что известно о трагедии

14 января около 16 часов российские военные нанесли прямой ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Оккупанты нанесли удар устаревшей и неточной ракете типа X-22.

От удара российских террористов разрушен целый подъезд – от 9 до 2 этажа и под завалами оказались многие. Также сильно повреждены соседние дома.

По состоянию на 17 января в Днепре разобрали 90% завалов. По состоянию на 10:55, 17 января известно о:

44 жертв (из них 4 ребенка);

79 раненых (из них 16 детей);

39 спасенных (из них 6 детей).

В больницах находится 28 пострадавших, 10 из них – в тяжелом состоянии.