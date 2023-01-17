На думку австрійського міністра, Заходу важливо дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією, оскільки вона залишиться частиною європейської історії та культури.

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В Австрії закликали дотримуватись почуття міри у відносинах із Росією

Зокрема, глава МЗС Австрії розкритикував ідею щодо заборони видачі віз громадянам Росії.

Ми не повинні перегнути палицю, наприклад, запровадивши заборону на видачу віз 144 мільйонам росіян,

– сказав він.

Шалленберг наголосив, що немає жодних сумнівів у повній підтримці України в її боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність.

"Жорстока агресивна війна, яку розв'язала Росія, є божевіллям. Але водночас ми повинні думати про день після, тиждень після і місяці після", – сказав Шалленберг.

Він пояснив, що архітектура європейської безпеки так чи інак повинна буде містити Росію і як постійного члена Ради Безпеки ООН, і як ядерну державу.

Глава австрійського МЗС висловив незгоду з виключенням очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі.

"ОБСЄ – це один з небагатьох майданчиків, який залишився, де російські дипломати змушені сидіти й слухати наші аргументи, нашу гостру критику агресивної війни Росії", – вважає Шалленберг, який також назвав "дотримання почуття міри" одним із найбільших завдань на 2023 рік.

У Києві різко відповіли австрійському міністру

На заяву Александера Шалленберга відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко. Він наголосив, що Київ цінує співробітництво з Австрією. Зокрема, Україна вдячна за підтримку в ООН та ЄС "і для розвитку діалогу у зв'язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України".

Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами,

– заявив Ніколенко.

Він наголосив, що заклики продовжувати діалог з Росією та поважати її історію та культуру – посилюють почуття безкарності Кремля. Ніколенко заявив, що Росія сприймає такі жести винятково як запрошення до продовження геноциду українців.

Росія атакувала будинок у Дніпрі: що відомо про трагедію

14 січня близько 16 години російські військові завдали прямого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Окупанти завдали удару застарілою і неточною ракетою типу X-22.

Від удару російських терористів зруйновано цілий під'їзд – від 9 до 2 поверху й під завалами опинилося чимало людей. Також сильно пошкоджені сусідні будинки.

Станом на ранок 17 січня у Дніпрі розібрали 90% завалів. Станом на 10:55 17 січня відомо про:

44 жертв (з них 4 дитини);

79 поранених (з них 16 дітей);

39 врятованих (з них 6 дітей).

У лікарнях наразі перебуває 28 постраждалих, 10 з них – у важкому стані.