В доме Хании высшее руководство ХАМАС очень часто устраивало свои встречи, в частности, планировало "террористические атаки" против Израиля. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Смотрите также Винтовки, гранаты и командный центр ХАМАС: в ЦАХАЛ заявили о находках в госпитале Газы

Посещал Россию и беседовал с Лавровым

Армия обороны Израиля рассказала, что вечером 15 ноября нанесла авиационные удары по резиденции Хании, которая находится за пределами Сектора Газа.

Следует отметить, что Исмаил Хания является одним из ведущих лидеров ХАМАС. С 2017 года Хания – глава политбюро террористов. Он, как и большинство глав ХАМАС, уже несколько лет живет в Катаре.

В 2018 году Госдпеп США признал Ханию террористом. А в 2022 году боевик посетил Россию. Там его принимал лично глава МИД России Сергей Лавров. Тогда Хания заявил, что разделяет "многие позиции российской внешней политики".

Кроме того, он выступил перед депутатами госдумы и заехал в Казань, где встретился с главой Татарстана Русланом Миннихановым.



Еще несколько подробностей о Хании

Уже в 1980 году Хания был одним из известных членов террористической группировки. Тогда Израиль заключил его в тюрьму на три года. И после еще одного года изгнания боевик вернулся в Сектор Газа. В 1997 году он был назначен главой канцелярии духовного лидера ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина, что существенно укрепило его позиции.

16 февраля 2006 года ХАМАС назначил Ханию премьер-министром Палестины. Через год правительство Хании было распущено главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Между движением ФАТХ, возглавляемым Аббасом, и ХАМАС началась кровопролитная борьба за власть, которая длилась неделю и завершилась победой ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается: что там происходит