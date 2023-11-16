У будинку Ганії вище керівництво ХАМАС дуже часто влаштовувало свої зустрічі, зокрема, планувало "терористичні атаки" проти Ізраїлю. Про це заявила пресслужба ЦАХАЛ.

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Відвідував Росію і бесідував з Лавровим

Армія оборони Ізраїлю розповіла, що ввечері 15 листопада завдала авіаційних ударів по резиденції Ганії, яка розташована за межами Сектора Газа.

Слід зауважити, що Ісмаїл Ганія – один із провідних лідерів ХАМАС. З 2017 року Ганія є головою політбюро терористів. Він, як і більшість очільників ХАМАС, вже кілька років живе в Катарі.

У 2018 році Держдпеп США визнав Ганію терористом. А у 2022 році бойовик відвідав Росію. Там його приймав особисто глава МЗС Росії Сергєй Лавров. Тоді Ганія заявив, що поділяє "багато позицій російської зовнішньої політики".

Крім того, він виступив перед депутатами держдуми й заїхав до Казані, де зустрівся з головою Татарстану Русланом Мініхановим.



Ще декілька подробиць про Ганію

Вже у 1980 Ганія був одним із відомих членів терористичного угруповання. Тоді Ізраїль ув'язнив його на три роки. І після ще одного року вигнання бойовик повернувся до Сектора Гази. У 1997 році його було призначено главою канцелярії духовного лідера ХАМАС, шейха Ахмеда Ясіна, що суттєво зміцнило його позиції.

16 лютого 2006 року ХАМАС призначив Ганію прем'єр-міністром Палестини. Через рік уряд Ганії був розпущений головою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом. Між рухом ФАТХ, очолюваним Аббасом, та ХАМАС розпочалася кровопролитна боротьба за владу, яка тривала тиждень і завершилася перемогою ХАМАС.

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