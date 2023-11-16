Журналісти зазначили, що ізраїльські війська виявили командний центр, зброю та бойове спорядження. Все це належить палестинським бойовикам ХАМАС.

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Командний центр був у госпіталі

Ізраїльські військові зазначили, що ця знахідка на них очікувала у найбільшій лікарні Гази, коли вони проводили свою кампанію зі знищення бойовиків. Остання викликала стривоженість світової спільноти, адже було хвилювання щодо долі цивільних, котрі перебувають у госпіталі.

У лікарні ми знайшли зброю, розвідувальні матеріали, військову техніку та обладнання. Ми також знайшли оперативний штаб з обладнанням зв'язку... що належить ХАМАС і форму ХАМАС,

– повідомив журналістам військовий речник Даніель Хагарі.



У госпіталі Гази виявили зброю бойовиків ХАМАС / Фото ЦАХАЛ



У госпіталі Гази виявили зброю бойовиків ХАМАС / Фото ЦАХАЛ



У госпіталі Гази виявили зброю бойовиків ХАМАС / Фото ЦАХАЛ

Звернімо увагу! Госпіталь "Аль-Шифа" став головною ціллю ізраїльських військ у місті Газа. Вони зазначили, що "серце" операцій бойовиків ХАМАС – у тунелях під лікарнею. Водночас бойовики відкинули звинувачення. Ба більше, назвали заяви Ізраїлю "брехнею і дешевою пропагандою".

Хагарі зазначив, що відповідні знахідки однозначно доводять, що бойовики використовували лікарню для терору. І що це – повне порушення міжнародного права.

Військові також виклали відео зсередини "Аль-Шифи". На ньому можна побачити тканинні мішки, які були заховані навколо лабораторії МРТ. У кожному із них була штурмова гвинтівка, гранати та форма. Також виявили шафу, в якій була ціла низка штурмових гвинтівок без обойм до них. А ще виявили та вилучили для вивчення ноутбук.

Військові ЦАХАЛ у госпіталі Гази виявили зброю: дивіться відео

"Ця зброя не повинна бути у лікарні", – заявив на відео підполковник Джонатан Конрікус, військовий речник.

Він додав, що, на його думку, ці матеріали – "лише верхівка айсберга". Військові зазначили, що пошуки тривають. Правда, ЦАХАЛ не відразу вдалося виявити ознаки тунелів або великого військового центру.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я Гази, яким також керує ХАМАС, заперечує ці заяви. Воно наголошує, що ізраїльські війська "не знайшли у лікарні жодного обладнання чи зброї".