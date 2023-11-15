За даними ЗМІ, ЦАХАЛ у ході штурму взяв під контроль лікарню, де могли перебувати понад 4000 тисячі осіб. Ізраїль запевняє, що намагався провести евакуацію цивільних з "Аль-Шифи", зокрема, вивезти звідти немовлят.

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Один із основних пунктів ХАМАС

Напередодні США попередили Ізраїль, що у підвалах госпіталю розташований найбільший командний пункт ХАМАС.

Наша мета — шукати ХАМАС, де б вони не ховалися, а госпіталь є центральним центром їхніх операцій, можливо, навіть серцем, що б’ється, і, можливо, навіть центром ваги,

– заявили у пресслужбі ЦАХАЛ.

ХАМАС вже звинуватив Вашингтон за те, що він дав добро на штурм лікарні. Бойовики заперечують, що використовують будівлю як свій штаб.

Вступили у бій з терористами

Перед тим, як розпочати операцію ЦАХАЛ надав терористам 12 годин для того, щоб здатися. Однак, кажуть там, ті не послухалися. Перед входом в "Аль-Шифу" ізраїльські війська натрапили на вибухівку та загони терористів, зав'язався бій, у ході якого бойовики були ліквідовані.

За словами свідків, участь у штурмі брали кілька танків та понад сотня спецпризначенців.

Наразі, кажуть очевидці, ізраїльські солдати допитують людей, які ховалися у госпіталі від бомбардувань.

Що відбувається у госпіталі

У Ізраїлі наголосили, що їхня операція в "Аль-Шифі" "точна та цілеспрямована". Це означає, що військові роблять усе можливе, аби знищити потенціал ХАМАС: бойовиків та зброю, мінімізуючи втрати серед мирних жителів.

Водночас у ЦАХАЛ зазначили, що терористи перешкоджали евакуації цивільних з "Аль-Шифи", аби використати цю ситуацію на міжнародній арені.

За місцевими джерелами, ситуація в госпіталі жахлива. У закладі закінчується паливо, через що персонал практично не може допомогти пацієнтам, які потребують невідкладної допомоги. Це включає недоношених дітей, яких, за словами лікарів, вилучили з інкубаторів через відключення електроенергії.

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