По данным СМИ, ЦАХАЛ в ходе штурма взял под контроль больницу, где могли находиться более 4000 тысяч человек. Израиль уверяет, что пытался провести эвакуацию гражданских из "Аль-Шифы", в частности вывезти оттуда младенцев.
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Один из основных пунктов ХАМАС
Накануне США предупредили Израиль, что в подвалах госпиталя находится крупнейший командный пункт ХАМАС.
Наша цель — искать ХАМАС, где бы они ни прятались, а госпиталь является центральным центром их операций, возможно даже бьющимся сердцем и, возможно, даже центром тяжести,
– заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.
ХАМАС уже обвинил Вашингтон за то, что он дал добро на штурм больницы. Боевики отрицают, что используют здание как свой штаб.
Вступили в бой с террористами
Перед тем, как начать операцию, ЦАХАЛ предоставил террористам 12 часов для того, чтобы сдаться. Однако, говорят там, они не послушались. Перед входом в "Аль-Шифу" израильские войска встретили взрывчатку и отряды террористов, завязался бой, в ходе которого боевики были ликвидированы.
По словам свидетелей, участие в штурме принимали несколько танков и более сотни спецназовцев.
Пока же, говорят очевидцы, израильские солдаты допрашивают людей, которые скрывались в госпитале от бомбардировок.
Что происходит в госпитале
В Израиле отметили, что их операция в "Аль-Шифе" "точна и целенаправленна". Это значит, что военные делают все возможное, чтобы уничтожить потенциал ХАМАС: боевиков и оружие, минимизируя потери мирных жителей.
В то же время, в ЦАХАЛ отметили, что террористы препятствовали эвакуации гражданских из "Аль-Шифы", чтобы использовать эту ситуацию на международной арене.
По местным источникам, ситуация в госпитале ужасающая. В заведении заканчивается топливо, из-за чего персонал практически не может помочь пациентам, нуждающимся в неотложной помощи. Включая недоношенных детей, которых, по словам врачей, забрали из инкубаторов из-за отключения электроэнергии.
Ситуация на Ближнем Востоке обостряется: последние новости
- ЦАХАЛ сообщил, что террористы полностью потеряли контроль над городом Газа. Боевики бегут с севера региона на юг, грабя гражданское население.
- Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что разделила анклав на две части и взяла под контроль север Сектора Газа.
- Израильский продюсер Матан Меир, являвшийся членом команды сериала "Фауда", погиб в ходе боев с террористами ХАМАС. 10 ноября Меир получил ранения в результате взрыва рядом с мечетью в Бейт-Хануне на севере Газы. Режиссеру было 38 лет.