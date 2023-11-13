При цьому ізраїльська армія продовжує діяти у Секторі Гази, ліквідовуючи все більше бойовиків. Всі будуть або знищені, або взяті у полон.

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Ізраїль продовжує операцію

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант переконує, що бойовики ХАМАС не мають сили, здатної зупинити ЦАХАЛ. Вони вже переміщуються якнайдалі, лишаючи свої запаси.

ХАМАС втратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь, мирні жителі грабують бази ХАМАС. Вони не вірять в уряд,

– заявив міністр.

Також він додав, що армія Ізраїлю продовжує активні операції проти тунелів ХАМАС у Секторі Гази. Там додають, що це виведе терористів з-під землі – вони будуть або знищені, або здадуться беззастережно. Третього варіанту немає.

Щодня ми знищуємо більше командирів ХАМАС, десятки, а іноді й сотні терористів, а армія діє в самому серці міста Газа,

– сказав Галлант.