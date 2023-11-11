Експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський сказав 24 Каналу, що склалась "дуже цікава" ситуація. Однак її мають розв'язати за допомогою додаткових важелів тиску на Ізраїль.

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"На мій погляд, сторони намагатимуться досягти консенсусу. Я не думаю, що військам чи адміністрації Ізраїлю дозволять перебувати там занадто довго", – зазначив Желіховський.

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Так, важливо дати змогу палестинцям самим врегулювати ситуацію, щоб уникнути хвилі протестів, утворення нових радикальних рухів і рецидиву нової війни.

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Ізраїльський уряд звинувачують у тому, що він не був готовим до нападу ХАМАС. Імовірно, Нетаньягу втратить свої позиції і прем'єрське крісло після завершення бойових дій.

Щоб це відтермінувати, він може показати громадянам Ізраїлю, що влада турбується про їхню безпеку і хоче зберегти контроль до повного зачищення чи нормалізації ситуації в тих палестинських автономіях, де перебували бойовики ХАМАС,

– пояснив Желіховський.

Однак багато говорять про те, що повністю знищити ХАМАС не вдасться, а тому не можна буде говорити про повну перемогу над цим угрупованням. Це дає формальну причину Ізраїлю лишатись у Секторі Гази скільки завгодно.

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