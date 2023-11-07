Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман розповів 24 Каналу, яким є діалог між Ізраїлем і Сполученими Штатами.
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"Ми повністю покладаємось на американців, але водночас командирам на полі бою ситуація іноді видніша, ніж із супутника чи інших розвідданих, які доходять до американців", – зазначив Міл-Ман.
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Так, іноді бувають розбіжності, що природно. Але немає чогось суттєвого, що могло б вплинути на хід подій.
Яка позиція Ізраїлю щодо майбутнього госпіталю
У прикордонній зоні із Сектором Гази планують побудувати лікарню для цивільних, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. Однак Ізраїлю принципово важливо, щоб поранені терористи не змогли скористатись послугами цієї лікарні, перейшовши кордон й уникнувши покарання.
"Тут не буде жодних компромісів, тому що кожен терорист, який вислизне від нас, – це майбутня загроза нашій безпеці. Я не сумніваюсь, що американці й французи також не зацікавлені в тому, щоб ці терористи втекли", – констатував Міл-Ман.
Держсекретар США здійснив три раунди візитів на Близький Схід: основне
- Ентоні Блінкен стабільно приїздить до Ізраїлю та сусідніх країн, щоб урегулювати ситуацію. Передусім США прагнули узгодити позиції свої і союзників.
- Крім того, залишається відкритим питання майбутнього в Секторі Гази після знищення ХАМАС. Оскільки палестинське населення налаштоване проти Ізраїлю, рішенням могло б бути розміщення там міжнародної миротворчої місії з-поміж арабських країн.
- Так, держсекретар США несподівано відвідав Ірак, а після того Туреччину. Блінкен прагне запобігти розширенню ізраїльсько-палестинському конфлікту.
- Візит до Туреччини пов'язаний передусім із суперечливими висловлюваннями Реджепа Ердогана. Він назвав Ізраїль "окупантом" і звинуватив країну у "воєнних злочинах".