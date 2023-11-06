Блінкен зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані в Багдаді. Він також відвідав посольство США, де провів брифінг щодо загрози об'єктам Сполучених Штатів.

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США готові відповідати на будь-які загрози

Блінкен наголосив на важливості не допустити розширення конфлікту на Близькому Сході. Водночас він зазначив, що США готові відповідати на будь-які загрози.

"Нам потрібно й надалі не допускати ескалації цього конфлікту, його поширення на інші території та інші театри. Сполучені Штати відповіли, і ми продовжуватимемо відповідати на атаки проксі Ірану, щоб захистити наш персонал у регіоні, персонал, який перебуває тут, в Іраку та Сирії, щоб допомогти запобігти відродженню ІДІЛ. Ми зробимо все необхідне, щоб стримувати і, як я вже сказав, відповідати на будь-які атаки", – сказав держсекретар.

Щодо зустрічі з прем'єром Іраку, то Блінкен сказав, що його дискусія була "хорошою" та "продуктивною". Держсекретар додав, що він чітко дав зрозуміти, що напади підтримуваних Іраном збройних формувань на персонал США є абсолютно неприйнятними.

Блінкен та прем'єр Іраку також обговорили забезпечення того, щоб конфлікт у Секторі Гази не поширився.

Туреччина – остання зупинка в рамках поїздки на Близький Схід

Також Блінкен прибув до Туреччини опівночі в понеділок за місцевим часом для чергової дипломатичної зустрічі.

Це його остання зупинка в регіоні перед поїздкою до Азії.

Очікується, що він зустрінеться з турецькими офіційними особами, щоб обговорити війну Ізраїлю та ХАМАС.

Контекст поїздки в Туреччину