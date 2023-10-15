Крім того, американський дипломат також оголосив свої плани щодо поїздки в Ізраїль. Це буде другим за тиждень візит Блінкена до ізраїльтян.

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Блінкен висловився про відкриття КПП для жителів Гази

Державний секретар США розповів, що він мав зустріч з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ель-Сісі. Зокрема, політики домовилися про відкриття для жителів Сектору Гази контрольно-пропускного пункту "Рафах".

"Рафах" буде відкрито. Ми разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами створюємо механізм, який дасть змогу доставити допомогу і доставити її тим, хто її потребує,

– сказав Блінкен.

Він також наголосив, що проводив зустрічі з різними регіональними лідерами, зокрема, з лідерами Саудівської Аравії, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів. Американський дипломат розповів, що мав "дуже хороші розмови" зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Крім того, Блінкен наголосив на спільній меті Білого дому та кількох країн запобігти подальшій ескалації та надати допомогу цивільному населенню в Секторі Гази. Він підтвердив, що всі лідери, з якими він зустрічався, налаштовані спільно протистояти ситуації та подолати труднощі з евакуацією.

Зверніть увагу! Під час свого візиту на Близький Схід Ентоні Блінкен побував у Йорданії, Бахрейні, Катарі, Єгипті, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Основною метою його візиту обговорити посилення конфлікту в регіоні та початок війни Ізраїлю з ХАМАС.

Держсекретар США знову відвідає Ізраїль

Журналісти видання Bloomberg розповіли, що після свого турне шістьма арабськими країнами Ентоні Блінкен також планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль. Зокрема, це також стосуватиметься й посилення загрози на Півночі Ізраїля від угруповання Хезболла.

Зокрема, речник Державного департаменту Метью Міллер розповів журналістам, що Ентоні Блінкен повернеться до Тель-Авіва для "додаткових обговорень з ізраїльськими офіційними особами". Водночас Міллер утримався від надання додаткових деталей щодо мети консультацій.

Автори матеріалу також зазначили, що США закликають своїх арабських партнерів чинити тиск на ХАМАС і не допустити втручання у конфлікт підтримуваних Іраном бойових угруповань, таких як ліванська Хезболла.

До того ж американські політики провели кулуарні переговори з Іраном, з яким у них немає офіційних дипломатичних відносин, щоб застерегти Тегеран від ескалації конфлікту в Ізраїлі.