Він наголосив, шо мова не йде про тривалу окупацію палестинських земель. Наразі ізраїльські війська продовжують діяти в глибині Гази.

Дивіться також Евакуація українців, Ізраїль назвав умови припинення вогню: війна на Близькому Сході триває

Окупації не буде

Старший радник прем'єр-міністра Нетаньягу Марк Регев пояснив, яким буде післявоєнний план Ізраїлю. Він наголосив, що дії ЦАХАЛ можуть мінятися в залежності від ситуації, однак про мова не йде про тривалу окупацію.

Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру потреби, щоб впоратися з безпековою ситуацією. Ми не говоримо про будь-яку тривалу окупацію Сектора Гази,

– пояснив радник.

Раніше Беньямін Нетаньягу стверджував, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни. Радник наголосив, що потрібно розрізняти безпекову присутність та політичний контроль.

За його словами, важливо не допустити відродження терористичного елементу в Секторі Гази, адже немає сенсу робити щось для того, щоб повернутися до початку. Присутність ізраїльської служби безпеки не означає окупацію, Ізраїль виступає за певні "рамки" у цьому питанні.

Війна на Близькому Сході: новини