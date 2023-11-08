Він наголосив, шо мова не йде про тривалу окупацію палестинських земель. Наразі ізраїльські війська продовжують діяти в глибині Гази.
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Окупації не буде
Старший радник прем'єр-міністра Нетаньягу Марк Регев пояснив, яким буде післявоєнний план Ізраїлю. Він наголосив, що дії ЦАХАЛ можуть мінятися в залежності від ситуації, однак про мова не йде про тривалу окупацію.
Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру потреби, щоб впоратися з безпековою ситуацією. Ми не говоримо про будь-яку тривалу окупацію Сектора Гази,
– пояснив радник.
Раніше Беньямін Нетаньягу стверджував, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Газі протягом "невизначеного періоду" після закінчення війни. Радник наголосив, що потрібно розрізняти безпекову присутність та політичний контроль.
За його словами, важливо не допустити відродження терористичного елементу в Секторі Гази, адже немає сенсу робити щось для того, щоб повернутися до початку. Присутність ізраїльської служби безпеки не означає окупацію, Ізраїль виступає за певні "рамки" у цьому питанні.
Війна на Близькому Сході: новини
- Ізраїльська армія продовжує наземну операцію у Секторі Гази. Міністр оборони країни повідомив, що лідер бойовиків ХАМАС Яхья Сінвар оточений у власному бункері. Він повністю ізольований від світу та своїх колег.
- Кінцева ціль першої фази операції – штурм приміщення лікарні, у підземеллі якої розташований штаб палестинських бойовиків. Наразі тривають вуличні бої, які ускладнені тим, що у будь-який момент бойовики можуть зникнути у системі підземних тунелів.
- Ізраїльські сили спочатку планували запустити воду чи газ у тунелі, однак ідею відкинули через ризик для заручників. Наразі ізраїльська розвідка шукає та знищує склади з соляркою і дизельні електростанції ХАМАС, завдяки яким функціонують вентиляції у тунелях – без них перебування там неможливе.