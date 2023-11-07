Однак ніхто цього не робитиме, адже терористи у підземному місті утримують заручників. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт Григорій Тамар, додавши, що існує альтернативний варіант зачистки тунелів без шкоди заложникам.

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Як можна зачистити тунелі під Сектором Гази

Як наголосив військовий експерт, ліквідація ХАМАС рівноцінна порятунку заручників з підземелля у Секторі Гази. Наразі ізраїльська розвідка шукає та знищує склади з соляркою і дизельні електростанції ХАМАС, завдяки яким функціонують вентиляції у тунелях. Адже без вентиляцій перебування у підземному місті неможливе.

Це набагато простіше, ніж рити канали, качати воду. У теорії добре, але на практиці інакше. Допускати, що наші заручники загинуть від того, що ми затопили водою, напевно, це не дуже хороша ідея,

– підкреслив Григорій Тамар.

Тамар про зачистку Сектору Гази: дивитися відео

Ізраїль робить цікаві тактичні кроки для розв'язання військової ситуації з ХАМАС. Крім того, жодна країна не воювала в таких умовах як Єрусалим. Адже ізраїльтяни проводять не лише наземну операцію, а й підземну, де довжина тунелів понад 500 кілометрів.

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