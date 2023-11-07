Однак ніхто цього не робитиме, адже терористи у підземному місті утримують заручників. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовий експерт Григорій Тамар, додавши, що існує альтернативний варіант зачистки тунелів без шкоди заложникам.
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Як можна зачистити тунелі під Сектором Гази
Як наголосив військовий експерт, ліквідація ХАМАС рівноцінна порятунку заручників з підземелля у Секторі Гази. Наразі ізраїльська розвідка шукає та знищує склади з соляркою і дизельні електростанції ХАМАС, завдяки яким функціонують вентиляції у тунелях. Адже без вентиляцій перебування у підземному місті неможливе.
Це набагато простіше, ніж рити канали, качати воду. У теорії добре, але на практиці інакше. Допускати, що наші заручники загинуть від того, що ми затопили водою, напевно, це не дуже хороша ідея,
– підкреслив Григорій Тамар.
Тамар про зачистку Сектору Гази: дивитися відео
Ізраїль робить цікаві тактичні кроки для розв'язання військової ситуації з ХАМАС. Крім того, жодна країна не воювала в таких умовах як Єрусалим. Адже ізраїльтяни проводять не лише наземну операцію, а й підземну, де довжина тунелів понад 500 кілометрів.
Операція ЦАХАЛ у Секторі Гази: що відомо
- Наразі Ізраїлю вдалося вийти на узбережжя Гази. ЦАХАЛ вразив близько 50 об'єктів ХАМАС, зокрема оперативні резиденції, форпости, військові позиції та підземну інфраструктуру. Крім того, у ближньому бою ліквідували терористів. В Ізраїлі додали, що вогонь не припинятимуть.
- У ЦАХАЛ повідомили, що наземні війська 6 листопада взяли під контроль військовий табір ХАМАС у Секторі Гази, у якому розміщувалися спостережні пункти, тренувальні майданчики та підземні тунелі для терористів. Бійцям ЦАХАЛ вдалося ліквідувати кілька терористів ХАМАС.
- На супутникових знімках помітно, що ізраїльські війська просунулися на багато кілометрів і, схоже, фактично відрізали бойовиків ХАМАС від південної частини. ЦАХАЛ просуваються трьома основними маршрутами – з північного заходу, північного сходу і півдня.