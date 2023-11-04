Наземну операцію в Секторі Гази можна провести якнайшвидше, однак Ізраїль зупиняє кілька факторів. Ізраїльський політичний та громадський діяч Аріель Бурштейн пояснив 24 Каналу, що впливає на темп наземної операції та які її головні цілі.

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Що впливає на швидкість наземної операції

За словами Бурштейна, швидка сухопутна операція може призвести до колосальних втрат з ізраїльського боку. Тому наразі Єрусалим дотримується поступової зачистки Гази.

Це не означає, що у нас немає жертв. На жаль, уже є жертви серед солдатів. Проте для того, аби їх мінімізувати не потрібно нікуди поспішати,

– пояснив ізраїльський політичний та громадський діяч.

Окрім міських боїв суттєві проблеми для армії Ізраїлю створює підземна щільна забудова під Сектором Гази, що має безліч тунелів. Тобто щосекунди з будь-якої точки підземелля може з'явитися група бойовиків з РПГ чи протитанковими ракетами та неочікувано завдати удару по ЦАХАЛ.

Які головні цілі наземної операції

Як зауважив Бурштейн, аби убезпечити себе від загрози, потрібно ретельно зачищати кожний метр та будинок.

Результат буде очевидним – Ізраїль знищить ХАМАС,

– підкреслив Аріель Бурштейн.

Також на темп наземної операції впливають понад 240 заручників, яких утримують у Секторі Гази. Зауважимо, серед захоплених терористами ХАМАС не лише ізраїльтяни, але й багато іноземців.

Порятунок людських життів – це принципова ціль для Ізраїлю. У міру просування буде з'являтися нова розвідувальна інформація. Терористи потраплятимуть в полон. І, відповідно, здаватимуть ті місця та тунелі, де вони тримають у якості заручників мирних людей,

– зазначив Бурштейн.

Тому дві головні мети наземної операції – ліквідувати терористів та звільнити заложників.

Що відомо про операцію ЦАХАЛ у Газі