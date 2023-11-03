Однак цей процес не є легким. Про це 24 Каналу розповів Влад Зерницький – головний редактор "Перше радіо 89,1" (Ізраїль), додавши, що в Ізраїлю є ймовірне розв'язання складного питання – обміну полонених.

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Що Ізраїль може запропонувати ХАМАС

У середу, 1 листопада, був відкритий перший пропускний пункт на півдні Сектора Гази. Він з'єднує Сектор Гази із Єгиптом. Фактично це єдиний КПП, який підконтрольний Ізраїлю.

Дали дозвіл на вивезення поранених із Сектори Гази у Єгипет або Йорданію. Випустили близько 500 осіб, які мали подвійне громадянство.

Це не були полонені, а просто громадяни Сектора Гази. ХАМАС захопив багато людей, зокрема і з подвійним громадянством. Але поки не мовиться про обмін. Хоч, припускаю, що переговори про звільнення заручників тривають фактично з першого дня,

– зазначив Влад Зерницький.

Безумовно, що до цього процесу долучені й країни-посередники. Однією з них є Катар. Днями глава Моссаду літав у Катар, де й обговорював питання про обмін полоненими.

"Думаю, на порядку денному Ізраїлю є два завдання. Звільнення усіх заручників, за можливості, живими. А також завдання максимально потужного удару по бойовиках ХАМАС у Секторі Гази", – наголосив Зерницький.

Щобільше, існує версія, про те, що Ізраїль обговорює варіант надати лідерам ХАМАС можливість безперешкодно покинути територію Сектора Гази в обмін на повернення заручників. Є ймовірність, що ті, хто очолюють ХАМАС, не будуть проти втечі, навіть шляхом зради десятків чи навіть сотень тисяч своїх бійців.

Влад Зерницький про повернення заручників ХАМАС: дивіться відео

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