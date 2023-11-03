Однако этот процесс не легок. Об этом 24 Каналу рассказал Влад Зерницкий – главный редактор "Первое радио 89,1" (Израиль), добавив, что у Израиля есть вероятное решение сложного вопроса – обмена пленных.

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Что может Израиль предложить ХАМАС

В среду, 1 ноября, был открыт первый пропускной пункт на юге сектора Газа. Он соединяет Сектор Газа с Египтом. Фактически это единственный КПП, подконтрольный Израилю.

Дали разрешение на вывоз раненых из Сектора Газа в Египет или Иорданию. Выпустили около 500 человек, имевших двойное гражданство.

Это не были пленники, а просто граждане Сектора Газа. ХАМАС захватил многих людей, в том числе и с двойным гражданством. Но пока не говорится об обмене. Хотя предполагаю, что переговоры об освобождении заложников продолжаются фактически с первого дня,

– отметил Влад Зерницкий.

Безусловно, к этому процессу приобщены и страны-посредники. Одним из них является Катар. На днях глава Моссада летал в Катар, где обсуждал вопрос об обмене пленными.

"Думаю, в повестке дня Израиля есть две задачи. Освобождение всех заложников, по возможности, живыми. А также нанесение максимально мощного удара по боевикам ХАМАС в Секторе Газы", – подчеркнул Зерницкий.

Более того, существует версия о том, что Израиль обсуждает вариант предоставить лидерам ХАМАС возможность беспрепятственно покинуть территорию Сектора Газа в обмен на возвращение заложников. Есть вероятность, что возглавляющие ХАМАС не будут против побега, даже путем предательства десятков или даже сотен тысяч своих бойцов.

Влад Зерницкий о возвращении заложников ХАМАС: смотрите видео

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