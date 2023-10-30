Очень много террористов, которые проникли на территорию Израиля 7 октября – это боевики, когда-то освобожденные во время таких соглашений. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис, добавив, что вести переговоры и доверять террористической организации делать хуже самому себе.

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Удастся ли обменять заложников

Израиль начал наземную операцию спустя 3 недели после нападения ХАМАС. Одна из версий, почему так произошло – страна ждала, чтобы провести переговоры по поводу обмена. Как видим, сегодня они ни к чему не привели.

Вероятно, ЦАХАЛ также хочет создать определенное давление на ХАМАС для того, чтобы склонить боевиков освободить пленных без каких-либо сделок.

ЦАХАЛ сегодня осторожно действует не только для того, чтобы сохранить жизнь израильских солдат. Многие дома в Секторе Газа заминированы, в том числе туннели, входы. Также это давление на ХАМАС, чтобы они освободили пленных,

– рассказал Давид Майофис.

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ЦАХАЛ хочет дать ясно понять террористам, что Армия Израиля остается и никуда не уйдет, поэтому им лучше просто отпустить заложников.

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