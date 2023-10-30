Очень много террористов, которые проникли на территорию Израиля 7 октября – это боевики, когда-то освобожденные во время таких соглашений. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис, добавив, что вести переговоры и доверять террористической организации делать хуже самому себе.
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Удастся ли обменять заложников
Израиль начал наземную операцию спустя 3 недели после нападения ХАМАС. Одна из версий, почему так произошло – страна ждала, чтобы провести переговоры по поводу обмена. Как видим, сегодня они ни к чему не привели.
Вероятно, ЦАХАЛ также хочет создать определенное давление на ХАМАС для того, чтобы склонить боевиков освободить пленных без каких-либо сделок.
ЦАХАЛ сегодня осторожно действует не только для того, чтобы сохранить жизнь израильских солдат. Многие дома в Секторе Газа заминированы, в том числе туннели, входы. Также это давление на ХАМАС, чтобы они освободили пленных,
– рассказал Давид Майофис.
Общественный деятель и активист допустил, возможен ли обмен между ХАМАС и Израилем: смотрите видео
ЦАХАЛ хочет дать ясно понять террористам, что Армия Израиля остается и никуда не уйдет, поэтому им лучше просто отпустить заложников.
Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Журналисты The New York Times описали, что происходило в Израиле 7 октября во время нападения ХАМАС. В частности, они обратили внимание на ошибки, которые допустили власти. Например, израильская разведка прекратила прослушивание террористов, главной угрозой считали Хезболлу, а премьеру сообщили обо всем происходящем слишком поздно.
- Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что наше государство изначально предоставляет большую поддержку Израилю. Он подчеркнул, что Украина – одна из немногих стран, где не происходили протесты в поддержку Палестины. Также посол отметил, что в парламенте идет работа, чтобы официально признать ХАМАС террористической организацией.
- Немецкую студентку, которую боевики ХАМАС похитили и возили в своем пикапе, признали мертвой. Об этом в социальных сетях написала мать девушки, а затем информацию подтвердил и МИД Израиля. Шане Лук было 22 года, она приехала на музыкальный фестиваль в Израиль именно тогда, когда произошло нападение ХАМАС. На видео боевиков ее узнали по татуировкам.