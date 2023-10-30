Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Он отметил, что Израиль получил в Украине широкую поддержку с начала нападения террористов ХАМАС.
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Украина является самой произраильской в Европе
По словам Бродского, после нападения ХАМАС он получал уведомления поддержки как от чиновников, так и от обычных граждан.
Мы сотрудничаем с разными членами Верховной Рады, украинского парламента, пытаясь продвинуть декларацию, которая признает ХАМАС террористической организацией,
– сказал посол.
По его мнению, в скором времени Украина официально назовет ХАМАС и Хезболлу террористическими организациями. Такое решение может поддержать многие наши депутаты.
Бродский подчеркнул, что Украина – одна из немногих стран Европы, где не было больших демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС.
Конфликт между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Израильские военные заявили, что подтвержденное количество заложников в Газе возросло до 239. Правительство Израиля ранее подтвердило, что 229 пленных из более чем 20 стран были перевезены через границу в Газу во время нападения ХАМАС 7 октября.
- Накануне начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Галеви сказал войскам на границе с Газой, что военные сосредоточены исключительно на уничтожении ХАМАСа.
- ЦАХАЛ сообщил, что наносит удары по Ливану в ответ на произошедшие ранее ракетные обстрелы Израиля. По словам военных, на территорию Израиля влетели 10 ракет. Одна попала в здание в Кирьят-Шмоне. Пострадавших нет.