ХАМАС пришел к власти демократическем путем во время выборов. Об этом 24 Каналу рассказал бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, заметив, что тогда происходило протестное голосование против палестинской автономии, которая дескредитировала себя из-за коррупционных скандалов.

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Как живут люди в Секторе Газа

Население проголосовало за ХАМАС, но для боевиков этого оказалось недостаточно. В 2007 году они уничтожили более сотни сотрудников палестинской автономии и таким образом сосредоточили в своих руках всю власть. Сегодня ХАМАС контролирует все. Без его разрешения люди вообще ничего не могут делать.

"Это не свидетельствует о том, что все население Газы поддерживает ХАМАС, особенно после того, как почувствовало "преимущества" этой власти. Большинство палестинцев могут ненавидеть власть, но находятся под ее гнетом. Эта власть решает их судьбы", – рассказал Аркадий Мил- Ман.

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Используют людей как живой щит

Сегодня Израиль ведет боевые действия в северной части Сектора Газа. До их начала страна всеми возможными способами: сообщениями на телефоны, в социальных сетях, с помощью листовок, просила палестинцев переехать на юг.

Никто не заинтересован в том, чтобы нанести вред гражданским людям. Как только началось нападение ХАМАС на Израиль, большинство палестинцев сразу поняли, что будут ответные удары, поэтому сами начали переезжать,

– добавил Мил-Ман.

Однако все-таки осталась часть людей, которых ХАМАС блокирует и не дает им уехать с территории. Все потому, что для боевиков эти люди являются живым щитом.

На днях спикер Армии обороны Израиля показал иностранным журналистам, где расположен один из центральных штабов ХАМАС. Боевики построили бункеры и разместились под больницей. Израиль соблюдает нормы Международного гуманитарного права и не атакует школы, больницы, места, где находятся только гражданские.

Мы бомбим там, где находятся террористы, но они берут этот живой щит и за ним прячутся. Так в случае с больницей. Мы не можем уничтожить один из их центральных штабов из-за того, что он находится под больницей,

– подчеркнул Мил-Ман.

Террористы руководствуются очень простой логикой – им все равно что уничтожать и кого убивать. Для Израиля сегодняшняя ситуация достаточно сложная, ведь страна относит себя к цивилизованному миру. По словам Аркадия Мил-Мана, она хочет защитить себя и одновременно освободить палестинцев от гнета этой террористической организации.

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