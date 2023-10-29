Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел Израиля ожидают, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев, а также решительно действовать против участников беспорядков и "диких подстрекательств против евреев и израильтян".

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В Израиле отреагировали на события в Махачкале

Канцелярия премьер-министра и Министерство иностранных дел в Израиле заявили, что следят за происходящим в Дагестане.

Израиль серьезно относится к попыткам нанести вред израильским гражданам и евреям где бы то ни было,

– говорится в заявлении.

Посол Израиля в России Алекс Бен Цви работает над обеспечением безопасности пассажиров самолета. В свою очередь, неназванный представитель израильской службы безопасности рассказал, что в аэропорту в столице Дагестана Махачкале находится определенное количество израильтян и евреев.

"Определенное количество израильтян и евреев изолировано и находится под охраной в аэропорту. Мы работаем над тем, чтобы они вылетели стыковочным рейсом в Москву, как только это позволят условия", – сообщил чиновник.

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Кратко о подстрекательствах против евреев в Махачкале

Вечером 29 октября мусульмане в Махачкале начали проверять выезжавшие из аэропорта машины, чтобы найти беженцев из Израиля. У людей, выходивших из здания аэропорта, даже проверяли документы.

Также на место происшествия прибыли наряды ОМОН. По информации ряда телеграмм-каналов, они никак не влияли на все прибывающую толпу. Впоследствии дороги, ведущие в аэропорт, перекрыли, а на место также приехала полиция.

Аэропорт закрыли. В росавиации сообщили, что в результате "проникновения неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала" было принято решение о временном его закрытии для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Тем временем самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, направили на запасные аэродромы.

Разъяренную толпу удалось вытеснить из взлетно-посадочной полосы. Также из здания аэропорта вывели всех людей. Во время протестов 4 человека получили ранения.

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело. Наказание, которое "светит" митингующим, – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Известно о 4 задержанных.