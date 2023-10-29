Такой мыслью с 24 Каналом поделился российский политтехнолог Аббас Галлямов. Он считает, что попытки Реджепа Эрдогана получить политические баллы в войне Израиля и ХАМАС провалились.

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Причины радикальной позиции Эрдогана по отношению к Израилю

Чтобы лучше понять последние заявления Эрдогана, следует углубиться в его политические взгляды.

В последние годы его пребывания у власти все яснее становилась тенденция относительно негласной перестройки Турции. Стоит отметить, что современная Турция, созданная ее первым президентом Кемалем Ататюрком после Первой мировой войны, задумывалась прежде всего как светское национальное государство.

К тому времени Турция потеряла большинство своих колониальных владений и едва выстояла в непростой войне против Греции. Соответственно, курс Ататюрка был направлен на то, чтобы лишить Турцию обременительного наследия Османской империи.

Аббас Галлямов о политике Реджепа Эрдогана: смотрите видео

В то же время курс Эрдогана находится в оппозиции к наследию Ататюрка. К примеру, действующая внешняя политика Анкары направлена на то, чтобы наращивать свое влияние на тюркские на арабские страны. Следует упомянуть хотя бы его слова во время предварительного обострения в Палестине, когда он назвал Иерусалим "турецким городом".

"Эрдоган мечтает о лидерстве в мусульманском мире. Именно поэтому он так много говорит о величии Турции. Он является своеобразным лидером турецкого религиозного села, которое сопротивляется секулярной Турции, созданной Ататюрком", – пояснил политолог.

Обратите внимание! В 2016 году турецкие военные попытались совершить переворот, чтобы свергнуть Эрдогана. Ранее военные традиционно предпринимали такие действия, когда видели угрозу ухода от традиционной секулярной политики Турции. Вероятно, с точки зрения мятежников, Эрдоган "изменил" идеалам Ататюрка, когда стал превращать ее в религиозную страну.

Как взгляды Эрдогана влияют на его международную политику