Такою думкою із 24 Каналом поділився російський політтехнолог Аббас Галлямов. Він вважає, що спроби Реджепа Ердогана здобути для себе політичні бали у війні Ізраїлю та ХАМАС провалилися.

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Причини радикальної позиції Ердогана стосовно Ізраїлю

Для того, щоб краще зрозуміти останні заяви Ердогана, варто заглибитись у його політичні погляди.

Протягом останніх років його перебування при владі все чіткішою ставала тенденція щодо негласної перебудови Туреччини. Варто зазначити, що сучасна Туреччина створена її першим президентом Кемалем Ататюрком після Першої світової війни, передовсім задумувалась як світська національна держава.

На той час Туреччина втратила більшість своїх колоніальний володінь і ледь вистояла в непростій війні проти Греції. Відповідно, курс Ататюрка був спрямований на те, щоб позбавити Туреччину обтяжливого спадку Османської імперії.

Аббас Галлямов про політику Реджепа Ердогана: дивіться відео

Натомість курс Ердогана перебуває в опозиції до спадку Ататюрка. Наприклад, чинна зовнішня політика Анкари спрямована на те, щоб нарощувати свій вплив на тюркські на арабські країни. Варто згадати хоча б його слова під час попереднього загострення в Палестині, коли він назвав Єрусалим "турецьким містом".

"Ердоган мріє про лідерство в мусульманському світі. Саме тому він так багато говорить про велич Туреччини. Він є своєрідним лідером турецького релігійного села, яке чинить спротив секулярній Туреччині, створеній Ататюрком”, – пояснив політолог.

Зверніть увагу! У 2016 році турецькі військові спробували здійснити переворот, щоб скинути Ердогана. Раніше військові традиційно вдавалися до таких дій, коли бачили загрозу відходу від традиційної секулярної політики Туреччини. Імовірно, з точки зору заколотників, Ердоган "зрадив" ідеалам Ататюрка, коли почав перетворювати її на релігійну країну.

Як погляди Ердогана впливають на його міжнародну політику